Últimos dois anos têm as maiores e menores temperaturas já registradas no Ceará

Os maiores extremos de temperatura já registrados no Ceará, tanto de calor quanto de frio, ocorreram nos últimos dois anos. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o ano de 2023 reuniu a maioria das temperaturas mais quentes já medidas no Estado. O recorde foi em Jaguaribe, localizado na macrorregião Jaguaribana, em outubro, com 41,9 °C.

Já 2024 teve as menores temperaturas registradas no Estado, com destaque para Aiuaba, localizado na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, que marcou 11,4 °C em julho do ano passado.

LEIA MAIS | Entre secas e tempestades: qual o atual estágio das mudanças climáticas no Ceará

Maiores temperaturas do Ceará

41,9 °C - 31/10/2023 - Jaguaribe

41,7 °C - 25/10/2023 - Barro

41,2 °C - 11/10/2024 - Penaforte

40,8 °C - 26/12/2023 - Jaguaribe

40,8 °C - 22/08/2016 - Itapipoca Menores temperaturas do Ceará 11,4 °C - 25/07/2024 - Aiuaba

12,9 °C - 25/07/2024 - Parambu

13,0 °C - 03/08/2024 - Viçosa do Ceará

13,0 °C - 11/08/2020 - Barro Fonte: Funceme e Inmet Os maiores picos de calor no Ceará aconteceram, principalmente, entre 2023 e 2024. O recorde absoluto foi registrado em Jaguaribe, que atingiu 41,9 °C em 31 de outubro de 2023. Na mesma semana, o município de Barro também chegou aos 41,7 °C. Em 2024, o município de Penaforte teve 41,2 °C. Em dezembro de 2023, Jaguaribe voltou a aparecer entre os maiores registros, com 40,8 °C. Sete anos antes, em 2016, Itapipoca registrou a mesma temperatura no mês de agosto.

De acordo com Francisco Junior, meteorologista da Funceme, o aumento nos extremos de temperatura nos últimos anos é um reflexo direto das mudanças climáticas.

“O que temos observado são extremos cada vez mais frequentes, tanto de calor quanto de frio. Ou seja, além dos dias mais quentes, também tivemos registros de dias frios em algumas localidades do Ceará nos últimos anos. Isso se encaixa no que chamamos de eventos extremos”, destaca. Segundo ele, as mudanças climáticas afetam com mais intensidade regiões com maior complexidade climática, como o semiárido. Ele também aponta que determinadas regiões do estado são ainda mais suscetíveis ao aumento do calor.