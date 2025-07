Autorização para viagens de menores pode ser emitida online; saiba como

Como uma alternativa para a emissão de uma autorização de viagem, os cartórios cearenses emitem a Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) que pode ser emitida de forma on-line pela plataforma e-Notariado. A emissão do documento pelos cartórios entrou em vigor no Brasil em fevereiro de 2023, após parceria firmada com a Polícia Federal.

Ainda é possível emitir a AEV tradicional no Cartório, com o reconhecimento de firma. Porém, a versão digital tem sido bem aceita pela população cearense. De 2021 para cá, foram 809 autorizações.

No formato online, após o preenchimento dos dados no site, os pais ou responsáveis participam de uma videoconferência com o tabelião e recebem o documento por e-mail ou diretamente no celular por QR Code, já para ser apresentado no guichê da companhia aérea ou no embarque rodoviário.

“Cada vez mais os serviços notariais estão na palma da mão do cidadão. Com toda segurança e transparência, os cartórios têm tido uma atuação fundamental no cotidiano das pessoas, uma vez que reduz a burocracia e preza pela agilidade”, ressalta o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Ceará (Anoreg-CE), Cláudio Pinho.