Chuva forte causa alagamento no bairro Iparana, em Caucaia

As ruas Santo Onofre e Contorno Oeste sofreram transtornos nesta quarta-feira, 2. A Prefeitura reconhece o problema e assume que a solução é por meio de drenagem

/ Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Posto registrou chuva forte , com 64, 6 milímetros (mm) em 24 horas. Caucaia foi o sexto município com o maior acumulado.

Moradores da rua Santo Onofre, no bairro Iparana , em Caucaia , Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), convivem novamente com alagamentos nesta quarta-feira, 2.

Em maio de 2024, O POVO relatou o exato transtorno no mesmo endereço.

Segundo o residente Alysson Lucena, 36, supervisor de logística, o problema também segue na rua paralela Contorno Oeste.

Para ele, a situação acontece independentemente de precipitação ou céu aberto. "A gente vive sofrendo com isso aqui há bastante tempo já. Não é de agora", afirma.