Ceará: chove em mais de 100 cidades e Estado tem aviso de "perigo potencial" para 74

Mombaça marcou o maior índice, com 82 milímetros (mm), nas últimas 24 horas. Há aviso de "perigo potencial" de forte pluviosidade para 74 municípios até as 15 horas desta quarta-feira, 2

As áreas mais afetadas são regiões Norte, Noroeste, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Jaguaribe.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de "perigo potencial" para chuvas intensas no Ceará das 6h15min às 15 horas desta quarta-feira, 2, para 74 localidades cearenses.

De acordo com o Instituto, pode acontecer baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os dados do Inmet apontam precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia (mm/dia), com ventos intensos variando de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h).

Entre 7 horas de terça-feira, 1º, às 7 horas desta quarta-feira, 2, choveu em 104 municípios cearenses. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Mombaça registrou o maior índice, com 82 milímetros (mm).

As precipitações desta quarta-feira, 2, conforme balanço da Funceme, concentram-se principalmente nas macrorregiões Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.

Segundo a Funceme, há possibilidade de chuvas isoladas e de fraca intensidade nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, principalmente durante a noite de terça e madrugada desta quarta.

Instruções do Inmet

Enquanto isso, no Centro-Sul (Cariri, centro-sul das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns), pode ocorrer chance pluviométrica dispersa para as mesmas datas.

De acordo com o Órgão, os acumulados previstos estão associadas ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do leste da Região Nordeste do Brasil, e também à fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

Temperaturas máximas em torno de 34ºC, com mínimas de 18ºC no Ceará; ventos podem ser de 40 km/h

Ainda de acordo com a Funceme, as temperaturas máximas devem se concentrar em regiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, com valores em torno de 34 graus Celsius (°C).