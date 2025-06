Ceará: sistema cavado pode gerar chuvas moderadas a fortes neste sábado, 28

O aumento da nebulosidade e a ocorrência de precipitações entre o fim da tarde e à noite no Estado deve ser causado por aproximação de sistema meteorológico. As temperaturas máximas podem marcar 36°C, com mínimas de 18°C até este sábado, 28

A previsão do tempo para o Ceará indica a aproximação do sistema cavado em superfície na costa leste da Região Nordeste do Brasil neste sábado, 28. O fato deve influenciar no aumento de nebulosidade (céu variando de parcialmente nublado a nublado) e trazer chuvas ao longo do dia, principalmente entre o fim da tarde e à noite no Ceará.

