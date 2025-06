Homem é encontrado morto com pés e mãos arrancados e boca presa com cadeado

Uma vítima do sexo masculino foi encontrada morta com sinais de violência e tortura. O homem teve as duas mãos arrancadas e os dois pés, a boca estava presa com um cadeado. O caso foi registrado nesta quinta-feira, 26, em São Luís do Curu, a 83 quilômetros de Fortaleza.

O rapaz estava em uma região com matagal, sem vida. No local havia muito sangue, as duas mãos e os dois pés estavam decepados. Uma das mãos decepadas foi colocada em cima da vítima e um dos dedos apontado para o cadeado que estava preso na boca.