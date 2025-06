Quixadá: homem é detido por perseguir e produzir IA pornográfica de ex-professora

A Delegacia informou ainda que, em razão da situação patológica, foi solicitado exame de sanidade mental para atestar se ele é inimputável . O juízo deve ser realizado por um médico da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A internação também foi solicitada. A audiência de custódia para a decisão deverá ocorrer na manhã desta sexta-feira, 27.

Segundo a Prefeitura de Quixadá, a professora é servidora do Estado. O POVO entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc) interessado em saber se a docente é acompanhada psicologicamente. A matéria será atualizada mediante retorno.