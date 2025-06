Após período chuvoso, moradores reclamam dos buracos nas ruas de Fortaleza

No bairro Passaré , a Avenida da Saudade é um dos principais pontos de reclamação por parte dos moradores. Parte da via ainda é coberta por calçamento com pedras irregulares, já bastante desgastadas, enquanto o restante permanece de terra batida.

Com o fim de mais um período chuvoso, moradores de diversos bairros de Fortaleza reclamam da precariedade das vias urbanas. Buracos, trechos sem asfalto e água acumulada se tornaram parte do cotidiano, provocando transtornos, prejuízos e riscos à segurança de quem vive e transita tanto em áreas periféricas quanto em regiões centrais.

Conforme observado, nem mesmo veículos com tração 4x4 conseguem transitar com tranquilidade na via. O desafio é ainda maior para motoqueiros e caminhoneiros, que trafegam com frequência no local devido aos empreendimentos comerciais na região. Segundo os moradores, a prefeitura já prometeu diversas vezes o asfaltamento da avenida, mas até agora nada foi feito.

Procurada na época, a Prefeitura de Fortaleza informou que a via seria incluída nas obras do Novo Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra) e que realizava estudos de viabilidade para o projeto. No entanto, não apresentou um prazo para a conclusão da intervenção.

Na Parangaba , outro ponto crítico é o cruzamento entre a avenida Dr. Silas Munguba e a rua Casemiro de Abreu. Em maio de 2024, a Prefeitura executou obras de drenagem e recuperação asfáltica com o objetivo de resolver o problema de acúmulo de água. No entanto, menos de um ano após a conclusão das obras, moradores afirmam que a situação só piorou.

Edileuda de França Oliveira. Muitos buracos entre a Avenida Dr. Silas Munguba e a Rua Casemiro de Abreu, na Parangaba Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Edileuda de França Oliveira. Muitos buracos entre a Avenida Dr. Silas Munguba e a Rua Casemiro de Abreu, na Parangaba Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Muitos buracos entre a Avenida Dr. Silas Munguba e a Rua Casemiro de Abreu, na Parangaba Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Muitos buracos entre a Avenida Dr. Silas Munguba e a Rua Casemiro de Abreu, na Parangaba Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

“Eu faço isso várias vezes ao dia, porque não tem por onde descer, não tem saída. Fica tudo acumulado, tudo mole. Isso aqui é fundo. Se não tiver cuidado, a gente toma banho de lama”, desabafa.

Problemas com buracos também se repetem em regiões mais centrais da Capital. No bairro Benfica, diversas ruas se enquadram na situação. Um exemplo é a rua Leandro Monteiro, onde o calçamento se desfez com a força da correnteza durante as chuvas, expondo as pedras do antigo calçamento sob a malha asfáltica.

LEIA MAIS: Buracos nas ruas causam transtornos no trânsito e falta de reparos impacta no acesso à Cidade



Buracos na rua Leandro Monteiro, Benfica Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo Buracos na rua Leandro Monteiro, Benfica Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O POVO entrou em contato com a Prefeitura sobre os problemas nas vias dos bairros citados, bem como trabalhos de restauro em outras áreas.

De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a avenida Silas Munguba já foi contemplada com serviços de requalificação viária. Entre as ações realizadas na sexta-feira, 6, estão reparos em um ponto da via, acabando com o empossamento de água. Os trabalhos na via devem continuar.



A pasta informou ainda que trabalha na elaboração de um projeto para pavimentar o trecho de terra batida da Avenida da Saudade, atualmente em fase de avaliação junto a outras demandas da cidade.

A Secretaria Regional (SER) 4, por sua vez, disse que enviaria uma equipe técnica à rua Leandro Monteiro para avaliar a situação e realizar os serviços necessários. "A população pode registrar solicitações de serviços públicos por meio do telefone 156 ou nas Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais", disse a Prefeitura.