Ceará não tem balonismo como produto turístico, afirma Secretaria do Turismo

Imagem de apoio ilustrativo: no Brasil, a prática de balonismo é permitida em espaços de voo autorizados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

No Ceará, não há registro de operações regulares de balonismo como produto turístico. Informação é da Secretaria do Turismo (Setur), que destaca ainda que a atividade não integra as estratégias de diversificação da oferta turística no Estado. Em Pacoti, a 98,5km de Fortaleza, é realizada a subida ancorada de balão gigante, mas sem voo livre.

Durante o evento, a Agência ressaltou que já existe possibilidade de operação de voos certificados, desde que aeronave, profissional e empresa atendam aos requisitos regulamentares. De acordo com o órgão, esses processos de certificação seguem padrões internacionais de segurança. Ainda no encontro, a secretária de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, Cristiane Leal Sampaio, destacou que a regulamentação vigente está centrada na segurança aérea e ainda carece de diretrizes específicas voltadas à operação turística e comercial da atividade. Segundo a Anac, atualmente não há operação certificada de balão no Brasil, mas são permitidas operações com balão como prática desportiva. A atividade, assim como outros esportes radicais, é considerada de alto risco por sua natureza e características, ocorrendo por conta e risco dos aerodesportistas. Uma pessoa somente pode embarcar outra pessoa em balão livre tripulado se o usuário estiver ciente de que se trata de atividade desportiva de alto risco.

A prática esportiva é normatizada pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 103. As aeronaves do aerodesporto não são certificadas, não havendo garantia de aeronavegabilidade. Também não existe uma habilitação técnica emitida para a prática e cabe ao desportista a responsabilidade pela segurança da operação. Ainda em nota, a Anac ressaltou que o balão acidentado no dia 21 de junho não era certificado e que o piloto, identificado como Elves de Bem Crescencio, não possui licença de Piloto de Balão Livre (PBL). No Ceará, a Setur informou que não possui registro de operações regulares de balonismo como produto turístico no Ceará e que a atividade não integra as estratégias de diversificação da oferta turística no Estado.