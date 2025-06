O programa Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Popular atende 100 municípios em 2025, no Ceará. O Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-CE) alcançou a marca. Um total de 17.956 candidatos iniciaram o processo da primeira documentação, nas categorias A (motocicleta) ou B (carro), nos respectivos municípios, desde março deste ano.

Os interessados podem realizar o agendamento no dia e horário disponíveis, por meio do site do Detran , em municípios que possuem a estrutura necessária para o atendimento, disponibilizando autoescolas, clínicas credenciadas e postos do Departamento.

O serviço garante a gratuidade para quem tem o sonho de dirigir. Segundo o Detran, os atendimentos são destinados aos candidatos com inscrições aprovadas nas edições 2023 e 2024 do programa.

Semanalmente, o órgão envia as caravanas para cidades que não possuem a estrutura completa, conforme a programação divulgada no portal e redes sociais oficiais, para facilitar e agilizar os atendimentos e, assim, possibilitar a abertura do processo de habilitação dos candidatos.

"É uma excelente oportunidade para as pessoas de baixa renda, inscritas em programas sociais do Governo Federal, que necessitam da carteira de motorista. Isso representa a legalidade ao conduzir um veículo e, também, mais oportunidade no mercado de trabalho para os cearenses", afirma Waldemir Catanho, superintendente do Detran-CE.

Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, deve-se entrar em contato com o Departamento, ligando para o número (85) 3195-2300.