CNH popular: Detran-CE inicia atendimentos de seis cidades

Entre os dias 10 e 11 de maio , os candidatos aprovados no Programa CNH Popular nas edições de 2023 e 2024 poderão ser atendidos para iniciar o processo de habilitação. O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) atenderá os candidatos residentes nos municípios de Martinópole , Uruoca , Senador Sá , Salitre , Potengi e Pedra Branca.

Para dar início ao processo, os aprovados devem primeiramente agendar o atendimento na autoescola por meio do site oficial do Detran-CE, acessando a aba Acompanhe Sua Inscrição. No dia agendado, o candidato deve apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço ou declaração de residência.

Após o agendamento, é necessário comparecer às comissões presenciais organizadas pelo Detran nos municípios mencionados. Todo o andamento do processo poderá ser acompanhado em tempo real por meio do aplicativo Meu Detran CE, disponível para download em dispositivos móveis.

Confira as cidades os locais de atendiemnto: