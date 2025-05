Gripe Aviária: Ceará tem intensificado ações de combate à Influenza Aviária

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) intensificou ações de vigilância em granjas comerciais e de criação por subsistência, após caso de vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) ser registrado no País.

A Agência realizou 22 atendimentos com coletas de amostras pelo Ceará.