Vacinação contra gripe é ampliada para toda a população no Ceará

A partir desta terça-feira, 20, toda a população cearense com mais de 6 meses de idade poderá se vacinar contra a gripe . O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas , na tarde desta segunda-feira, 19. As doses estarão disponíveis nos postos de saúde dos municípios e em unidades do Vapt Vupt em Fortaleza .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM | Gripe aviária no Brasil: é possível se infectar com carne de frango ou ovos?



Estado já recebeu mais de 2 milhões de doses



Ao todo, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já recebeu mais de 2,2 milhões de doses enviadas pelo Governo Federal, distribuídas aos 184 municípios do Estado. “É fundamental a imunização, principalmente neste período de maior ocorrência da doença. Vacinar é um ato de cuidado com você e com os outros”, afirmou o governador.

Em março, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição de 35 milhões de doses de vacinas contra a gripe para todos os estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. O valor total do investimento, de acordo com informe, foi indicado por R$ 1,3 bilhão, com o público-alvo almejado de 81,6 milhões de pessoas.

Dentro do grupo prioritário, a meta do Governo do Ceará era a vacinação de 90% do público-alvo, composto por 3,66 milhões de pessoas.