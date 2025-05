Trabalhadores da Construção Civil realizam manifestação em vias de Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante o percurso, houve momentos de tensão, além de confronto com a polícia quando os manifestantes tentaram bloquear uma avenida. A intervenção incluiu o uso de balas de borracha e spray de pimenta.

Apesar do incidente, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza afirmou que a manifestação foi pacífica e que o tumulto foi causado por um mal-entendido, rapidamente resolvido.

“A nossa postura tem como base o diálogo e a luta por nossos direitos enquanto trabalhadores”, declarou Roberto Santos, representante do sindicato.

A paralisação foi aprovada no dia 8 de maio e, segundo Roberto, a categoria reivindica principalmente a substituição do vale-transporte pelo vale-combustível no mesmo valor, o reajuste do auxílio-alimentação para R$ 245, além de um aumento salarial.