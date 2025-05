Motorista que "voou" em duna de Canoa Quebrada é investigado pela Polícia

Carro que "voou" em duna de Canoa Quebrada gera reações de políticos / Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) identificou o condutou que estava ao volante do carro que "voou" em duna de Canoa Quebrada, em Aracati, no sábado, 17. O órgão informou, por meio de nota, que um procedimento por crime ambiental foi aberto, e que a investigação segue em responsabilidade de Delegacia de Aracati. LEIA TAMBÉM | Aracati é alvo de operação sobre fraudes em licenciamentos ambientais; servidores são suspeitos



A Prefeitura de Aracati confirmou a identidade do motorista, e informou que o empresário chegou a receber assistência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aracati, e foi posteriormente transferido para um hospital particular da região. Segundo a Prefeitura, o carro foi recolhido do local, e levado para a sede da Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública da cidade, onde aguarda investigações. Motorista é empresário de Russas O motorista envolvido no acidente com picape nas dunas de Canoa Quebrada, foi identificado como um empresário da cidade de Russas, a 166,7 km de Fortaleza. O nome do homem não foi divulgado por ainda estar em investigação. O POVO tentou entrar em contato com o empresário envolvido no acidente, mas não recebeu retorno.A matéria será atualizada quando houver um retorno.

Ações da Prefeitura de Aracati A prefeitura do município apontou que ações de fiscalização e campanhas de conscientização serão realizadas para que "atos irresponsáveis como este, que colocaram a vida de bugueiros e turistas em risco, jamais venham a se repetir". O órgão contou ainda que seguirá acompanhando as investigações junto à PC-CE. "Ressaltamos que o tráfego de veículos automotores nas praias de Aracati deve seguir a legislação municipal vigente, com a aplicação das devidas punições em caso de descumprimento, visando à segurança das pessoas e à atividade turística sustentável", conclui a nota da Prefeitura. Veja nota da Prefeitura

