IFCE oferece mais de 400 vagas em cursos técnicos gratuitos em Fortaleza

Estão abertas, até o próximo dia 2 de junho, as inscrições para o processo seletivo para os cursos técnicos do campus de Fortaleza do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). / Crédito: IFCE/Divulgação

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu, nesta segunda-feira, 19, as inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos no campus de Fortaleza. Ao todo, são ofertadas 435 vagas gratuitas em 6 cursos técnicos integrados e 7 cursos subsequentes, todos na modalidade presencial. As inscrições seguem até o dia 2 de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conheça os cursos e modalidades Para candidatos que já concluíram o ensino médio e desejam realizar um curso técnico, as opções estão na modalidade subsequente. São oferecidos os seguintes cursos:

- Edificações

- Eletrotécnica

- Guia de Turismo

- Instrumento Musical

- Manutenção Automotiva

- Mecânica Industrial

- Segurança do Trabalho Já para estudantes que finalizaram o ensino fundamental e pretendem cursar o ensino médio junto com a formação técnica, a modalidade é integrada. As opções são:

- Edificações

- Eletrotécnica

- Informática

- Mecânica Industrial

- Química

- Telecomunicações LEIA TAMBÉM | Concurso da Autarquia Municipal de Trânsito no Eusébio está com inscrições abertas

Prova e conteúdo A seleção será feita por meio de uma prova de conhecimentos gerais, marcada para o dia 29 de junho. O exame abordará conteúdos das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Os locais de prova serão divulgados no dia 23 de junho na área do candidato, conforme o edital publicado.