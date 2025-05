Homem morre a tiros e outro fica ferido em Fortaleza; suspeito é preso

Caso aconteceu na noite desse domingo, 18, no bairro Vila Velha; Polícia Civil do Ceará investiga o crime

Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local. Um suspeito de 24 anos foi preso em flagrante ainda na noite do crime.

Um homem de 37 anos foi morto a tiros em uma via pública no bairro Vila Velha, em Fortaleza , na noite desse domingo, 18. No local, um outro homem também ficou ferido e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ambos foram lesionados por disparo de arma de fogo.

O homem estava em posse de um revólver calibre 38 com cinco munições do mesmo calibre. Ele foi conduzido para a Delegacia do 10º Distrito Policial, onde foi atuado em flagrante por crime de posse ilegal de armas.

A 8º Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está a cargo dos trabalhos investigativos para elucidar as informações acerca do caso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso para identificar o envolvimento do suspeito com o crime.