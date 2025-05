A 12 dias do fim do mês, chuvas de maio devem ficar abaixo da média histórica

Fortaleza registrou 14,6 mm de chuva e pontos de alagamentos entre as ruas Pedro I e Barão do Rio Branco, no Centro da cidade / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Os últimos momentos da quadra chuvosa deverão ser de precipitações abaixo da média histórica no Ceará. Restando 12 dias para o fim, maio registrou apenas 33 dos mais de 90 milímetros (mm) de chuva considerados normais para o mês, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Até esta segunda-feira, 19, apenas os municípios de Araripe, a 567 km de Fortaleza, e Potengi, distante 546 km da Capital, tiveram chuvas acima do esperado para o quinto mês do ano. Os números, entretanto, disfarçam o real nível de precipitações, já que as duas cidades, historicamente, estão entre as dez onde menos chove durante maio no Ceará.

Entre os poucos lugares onde se pôde ver bons números esteve a cidade de Acaraú, no Litoral Norte, que registrou 151 mm durante os 19 dias passados do mês. Ela e outros quatro municípios da região estão em torno da média histórica, mesmo com a queda de precipitações no Estado e compõem os mais chuvosos do Ceará de maio até aqui. ​ Até a próxima quarta-feira, 21, a previsão é de chuvas em todas as macrorregiões do Ceará, especialmente durante os períodos da tarde. Mesmo com as precipitações, as temperaturas devem seguir altas, variando de 32° a 36°C em grande parte do Estado.

Após início dentro da média, chuvas diminuem perto do fim da quadra no CE Depois de um janeiro com números acentuados, e registros dentro da normalidade em fevereiro e março, os índices de precipitações no Ceará têm desacelerado. Segundo dados da Funceme, o último mês de abril acumulou 120,2 mm de chuva em todo o Estado, número 37% abaixo do normal para o período, que é de 190,7 mm. O cenário não é de todo estranho e já aconteceu outras quatro vezes nos últimos dez anos no Estado. Entretanto, o resultado obtido em abril de 2025 é o pior desde 2017, quando foram acumulados 110,3 mm. Além da já citada ausência de eventos oceânicos, Vasconcelos aponta o afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal vetor de chuvas do Estado, como causa do tempo mais firme. Segundo o pesquisador, a ZCIT começou a se deslocar para o Hemisfério Norte desde o início de abril, e por isso, a quantidade de precipitações em solo cearense diminuiu.