Veja encenações da Paixão de Cristo que serão apresentadas neste domingo, 20

A celebração da Paixão de Cristo presenteou dezenas de municípios cearenses com representações de cultura e fé durante a última sexta-feira, 18. Apesar de a encenação da vida, morte e ressurreição de Jesus ocorrer tradicionalmente na sexta-feira santa, algumas cidades do Estado terão apresentações também neste domingo, 20.

Na Região Metropolitana (RMF), a extensão das exposições teatrais fica a cargo do município de Pacajus , que realiza a Via Sacra “De vida e cruz é feito esse amor”. A peça é uma realização de moradores da Comunidade Quilombola da Base e tem início previsto para as 18 horas.

Encenações da Paixão de Cristo reuniram milhares de espectadores no Ceará

As celebrações da Paixão de Cristo nos diversos municípios cearenses atraíram grande público na noite da última sexta-feira. Só em Eusébio, cidade da RMF onde a peça é encenada a 28 anos, 15 mil pessoas assistiram ao espetáculo na arena Eusebelém.

A produção do show envolveu mais de 1900 pessoas que prepararam também salas com redução de ruído para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e rampas para acesso de cadeirantes.