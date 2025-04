Paixão de Cristo no Eusébio reúne 15 mil pessoas na 28ª edição

Encenação da Paixão de Cristo no centro de Eusébio, Ceará, nesta sexta-feira santa, 18 / Crédito: FÁBIO LIMA

Cerca de 15 mil pessoas se reuniram na noite desta sexta-feira, 18, para assistir a encenação da Paixão de Cristo em Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), conforme estimativa da Prefeitura. A peça, que narra o sacrifício, morte e ressurreição da santidade cristã chega a 28° edição este ano e é um dos principais eventos da semana santa no Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem mora no município conta que assistir a Paixão já é tradição entre os moradores. Uma dessas espectadoras fieis é Sônia Ferreira, 44, que se diz impressionada com a apresentação desse ano. "Essa apresentação desse ano superou todos os anos que já assisti. O coral então, como professora de música, está excelente, uma orquestra maravilhosa. O público está muito envolvido. Expectativa está bem maior do que os outros anos", conta a educadora musical. Ao todo, 1942 pessoas estão envolvidas no espetáculo, entre atores, músicos, auxiliares de palco e outras funções, recorde na história da exibição. Grande parte dessas são moradores do Eusébio, que durante a semana da Paixão, têm a oportunidade de mostrar seu talento para a arte.

"É muito legar você ver que os atores são daqui, são personagens daqui. Inclusive meu filho participou no ano passado, foi um dos anjinhos. É uma coisa que movimenta a cidade inteira porque tem as pessoas que trabalham, os atores, as famílias vêm para poder ver, muito bom", comenta Rosiane Tavares, 35, natural de Aracoiaba e moradora do Eusébio há 25 anos. Além dos eusebienses, a peça é composta também por pessoas de outros municípios, como Hemetério III, 46, teatrólogo natural de Fortaleza que participa da Paixão de Cristo do Eusébio há sete anos. Com vasta experiência no espetáculo, o também músico narra a felicidade de encarnar uma das histórias mais conhecidas da humanidade.

Para os organizadores do evento, o sucesso da Paixão de Cristo na cidade representa não apenas o sucesso dos meses de ensaio, mas também a vontade das pessoas de ouvir a mensagem de devoção e amor ao próximo contada pela peça. “É isso que é incrível. É a prova que o ser humano ele é sedento de amor. Esse propósito não é só pelo teatro, é um propósito muito maior pelo qual essas pessoas foram levantadas em algum momento. Falo de coração. É importante para as pessoas esses momento”, afirma o secretário da Cultura de Eusébio e diretor do evento, Tarcísio da Silva. Antes do início da peça, gestores da cidade fizeram questão de lembrar a tradição do evento. Em discurso ao público, o chefe do executivo municipal Dr. Júnior (PRD), lembrou que a primeira edição do espetáculo foi movida por um pequeno grupo de teatro, e que hoje a festa reúne quase 2 mil membros.