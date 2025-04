Paixão de Cristo no Ceará: confira onde acontece a peça no Estado

Na semana que antecede o domingo de Páscoa, espetáculos abordando a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo acontecem em vários municípios do Ceará. Na capital cearense, por exemplo, há apresentações no shopping Iguatemi Bosque, em escolas do Estado, teatros e em hospitais psiquiátricos.

