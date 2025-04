‘Jogo do Tigrinho’: 11 influenciadores são indiciados por estelionato e outros crimes

A investigação teve início em maio de 2023 / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) indiciou 11 influenciadores digitais pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra economia popular e contra o consumidor. Os indiciados são investigados por divulgar a plataforma ‘Jogo do Tigrinho’. Foram indiciados Victoria Haparecida de Oliveira Roza; Milena Peixoto Sampaio; Janisson Moura Santos; Maria Gabriela Casimiro da Silva Fernandes; Inessa Karla Nogueira; Paloma Silva Costa; Tassia Avelina Franklin Leandro; Darley Felipe Santos Dias; Wellington Lima de Alencar e Walysson Lima de Alencar.

Conforme o relatório final do inquérito policial, finalizado no final de março, no qual O POVO teve acesso, os influenciadores obtinham dinheiro de maneira ilícita a partir da divulgação da plataforma, enganado seguidores. Os valores obtidos de forma ilegal promoviam vida de luxo, com viagens para fora do País e demais bens materiais. Um dos métodos utilizados no esquema envolvia contas "demo" ou de "teste", que simulavam ganhos irreais. O objetivo era convencer as pessoas de que era possível lucrar com o jogo, quando, na verdade, esses resultados não aconteciam. De acordo com o documento, foi constatado que quanto mais contas cadastradas nas plataformas clandestinas, mais valores eram transferidos para os influenciadores. Uma das investigadas chegou a movimentar R$ 3 milhões em dois anos.

Segundo a Polícia Civil, a análise dos arquivos revelou indícios de que os investigados cometeram crimes contra a economia popular, ao obterem ganhos ilícitos por meio de fraude. Além disso, crimes de lavagem de dinheiro, com ocultação e dissimulação de bens e valores. LEIA MAIS | Risco BET: apostas dominam redes sociais com apoio de influenciadores Outros indícios apontam a promoção de jogos de azar por meio da propaganda enganosa sobre pagamentos feitos pelas plataformas (crime contra as relações de consumo); estelionato, por enganar seguidores com meios fraudulentos; e sonegação fiscal, por possível omissão de renda nas declarações ao fisco.

Ainda conforme o relatório, uma das influenciadoras orientava outra investigada a prometer pix falso aos seguidores. Na publicação das plataformas, era divulgado um pagamento fictício com a finalidade de atrair novos cadastros. Alguns dos indiciados chegaram a fazer uma viagem em conjunto para Dubai com as despesas pagas por donos de plataformas ilegais em razão dos altos valores arrecadados com os cassinos online. Os investigados possuem milhares de seguidores que acreditam na veracidade das plataformas. Os seis primeiros influenciadores foram presos no dia 20 de março em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, por meio de uma operação da PC-CE. As ações também aconteceram nos estados de Minas Gerais, Bahia e Maranhão.