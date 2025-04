População afetada por alagamentos em Caucaia recebe doações de Igreja

Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As vítimas dos alagamentos no Conjunto Metropolitano e bairros adjacentes em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza receberam itens doados pelo projeto Mãos que Ajudam, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na manhã desta quinta, 17, a partir das 8h. Os beneficiados foram afetados pelas fortes chuvas deste ano. LEIA MAIS | Associação Peter Pan recebe doações para famílias na luta contra o câncer

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Nós ficamos triste porque a água leva tudo, ninguém tem mais nada. Porque um pouquinho a gente consegue, a água leva. Aí estamos vivendo assim, mas o senhor manda os anjos para nos ajudar, não é verdade? E nós só temos que agradecer esse povo e essa ajuda”, relata a moradora Maria Valéria Freitas, de 64 anos. Valéria diz que fica “triste” e nem dorme quando chove, com a expectativa de ver inundação na própria casa. “Porque já é a terceira vez que encheu a nossa casa. Três vezes que a Lagoa inunda. Três vezes”, repete Valéria. “Toda vez que chove muito os alunos, nossos filhos também são prejudicados, porque não estuda, porque não pode levar para a escola, fica tudo alagado”, conta Rosemeire Penha Vera, de 34 anos. “Às vezes, nós perdemos alimento, nossas camas, nossas coisas, tudo dentro de casa. Não é fácil uma coisa dessa, a gente luta para conseguir o ano todinho para depois ficar desse jeito, perder tudo de novo? Aí não é fácil”, acrescenta Rosemeire.

Veja imagens da ação humanitária Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Projeto Mãos que Ajudam entregam donativos as vítimas de enchentes no Conjunto Metropolitano em Caucaia. Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Linha de frente de O POVO, num dos grandes eventos do ano passado, lança do Anuário, Clóvis Holanda, Adryana Joca, Alexandre Medina, Jocélio Leal, mais LB Crédito: acervo pessoal Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda,21 de abril de 2025 (21/04/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo Crédito: Prime Video/ Divulgação Confreiro Iratuã Freitas e Lúcio Alcântara, no lança da biografia do dr Waldemar Crédito: acervo pessoal Ways Bilingual School será na Nunes Valente Crédito: Divulgação Hermenegildo, sempre em alta Crédito: acervo pessoal Imagem de apoio ilustrativo. Foto tirada em 13/04/2015. Crédito: CAMILA DE ALMEIDA/O POVO Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta,18 de abril de 2025 (18/04/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo Crédito: Sony Pictures/ Divulgação David Luiz foi cobrado por grupo de torcedores do Fortaleza após desembarque no Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense Crédito: Reprodução/Rede social Lacre nas embalagens de azeite em supermercado de Fortaleza Crédito: Whatsapp/O POVO Glauber Braga encerra greve de fome após quase 9 dias se alimentando apenas de água e soro fisiológico Crédito: João Paulo Biage Valesca transformou a paixão em doces em um negócio de sucesso Crédito: Marcos Alves/Divulgação A confeiteira ficou em 3° lugar do concurso Fortali Crédito: Marcos Alves/Divulgação Ermengarda e Coelho Neto Crédito: Nicolás Leiva/ Divulgação Polícia fez diversas incursões no Vicente Pinzón, apreendendo armas e drogas Crédito: Divulgação/SSPDS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.04.2025: Liang. proprientario do Facil Atacado. Abriu uma loja na Avenida Bezerra de Menezes. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES Atlético-MG e Botafogo se enfrentam hoje, 20, pelo Brasileirão. Crédito: Vitor Silva/Botafogo Torre De Belém Ao Pôr Do Sol Em Lisboa, Portugal Crédito: Divulgação/Pexels/Dmitry Voronov Foto de apoio ilustrativo Crédito: Reprodução/Pexels/Viktorya Sergeeva Mana Holanda com os filhos: Cid Holanda, Dane Holanda e Alexandre Holanda Crédito: Arquivo Pessoal As três obras cearenses escolhidas integram a exposição "Degenerado Tibira" e chegam ao acervo do Museu Queer de Berlim após uma doação da curadoria Crédito: Reprodução/Instagram Silvia Diogo e Cybele Pontes Crédito: JoaoFilho Tavares Thomaz, Carol, Beatriz, Joao e Joao Henrique Pontes Crédito: JoaoFilho Tavares João Gabriel, Manu Campos e Cybele Pontes Crédito: JoaoFilho Tavares João Gurgel e Carol Crédito: JoaoFilho Tavares Edir Rolim e Cybele Pontes Crédito: JoaoFilho Tavares O coordenador da Defesa Civil, Márcio Pedrosa, 46, explica que há 31 áreas de risco entre as regiões do litoral, de serra e zona urbana do município. A população beneficiada mora na zona urbana de Caucaia, no bairro Conjunto Metropolitano. “Aconteceu algo mesmo atípico no trimestre inicial do ano, estamos acompanhando e vemos que as chuvas estão bem acima da média”, comenta o coordenador. “Estamos trabalhando para amenizar os efeitos das perdas do período chuvoso”.

A população afetada pela inundação recebeu alimentos, colchões, redes, lençóis, kits de higiene e itens de limpeza. A entrega dos itens integra a ação social do projeto Mãos que Ajudam em parceria com a Defesa Civil de Caucaia e com líderes comunitários do bairro. A Defesa Civil auxiliou com o repasse de informações sobre a população afetada a partir do mapeamento e identificação das áreas de risco da região do Conjunto Metropolitano, popularmente nomeado Picuí. Conforme a Igreja, a mobilização solidária ganhou força com a campanha "SOS Metropolitano", que rapidamente se expandiu e passou a envolver diversas alas e estacas da Igreja, promovendo uma espécie de rede de ajuda humanitária.

Os recursos vieram da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias do estado de São Paulo e estão sendo distribuídos aos moradores da região do Conjunto Metropolitano e bairros adjacentes em Caucaia. População enfrentou dificuldade para transportar os colchões A população do bairro afetado pela inundação enfrentou dificuldades para transportar os itens para casa, principalmente os colchões. Alguns conseguiram carregar os colchões sobre a cabeça, outros pagaram carros de aplicativo — quando estes concordavam — enquanto os demais improvisaram a logística em carrinhos de mão e de reciclagem.