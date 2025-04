Paixão de Cristo em Pacatuba: primeiro dia é marcado por confusão; veja vídeo

Espera nas filas do espetáculo superaram 1h, pessoas passaram mal e precisaram ser atendidas pelos bombeiros. Nova sessão é criticada por padre da cidade

/ Crédito: Reprodução / Leitor via WhatsApp O POVO

Conforme apuração do O POVO, o alvoroço teria começado ainda na formação das filas que davam acesso à cidade cinematográfica, na entrada principal.

Espectadores afirmaram que precisaram esperar mais de uma hora até a liberação dos portões, quando teria começado um tumulto entre os visitantes para conseguir entrar.

“O evento estava muito bonito e a encenação, impecável. Porém, faltou um plano para conter a multidão que, inclusive, já se esperava, considerando o marketing que foi feito durante o pré-evento”, contou uma espectadora, que preferiu não se identificar.

O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Pacatuba para comentar sobre os relatos de aglomerações e as medidas adotadas para as sessões deste sábado, mas até a publicação desta matéria, não obtivemos êxito em nossas tentativa.