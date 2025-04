Chove em 30 municípios do Ceará; confira a previsão do tempo

Em Acaraú , na região do Litoral Norte, o acumulado chegou a 39,2mm. Na sequência, os maiores registros foram observados em General Sampaio , 31mm, e na cidade de Capistrano , com 30mm. Em Fortaleza , o acumulado foi de 7mm, notificado no posto Fundação Maria Nilva, no bairro Água Fria.

Ceará registrou chuva em 30 municípios entre 7 horas de sexta-feira, 18, e 7 horas deste sábado, 19. Os maiores acumulados se concentraram nas cidades de São Gonçalo do Amarante (82mm) e Paracuru (60mm), na região do litoral do Pecém, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A manhã deste sábado, 19, deve permanecer com céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. São esperadas poucas chuvas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité.

À tarde, o céu deve variar de parcialmente nublado a sem nuvens em todo o Ceará. São esperadas chuvas no Litoral Norte, alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral do Pacém, e baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e no norte das macrorregiões da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns.

Durante à noite, o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada e passageira no norte da Jaguaribana e no Litoral de Fortaleza.