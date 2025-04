Acidente causa morte de três jovens cearenses a caminho de festa no Piauí

Um acidente na BR-230, no município de Fronteiras (PI), deixou três jovens mortos e outros três feridos no fim da tarde dessa quinta-feira, 17. As vítimas eram de Campos Sales, no Cariri, e estavam a caminho de uma festa no estado vizinho.

O condutor do veículo teria perdido o controle da direção ao passar por um buraco na pista. O carro, que tinha seis ocupantes, capotou várias vezes até sair da pista.