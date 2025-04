Onda de calor: temperaturas podem chegar a 36°C no CE até este sábado, 19

Seguindo a estabilidade atmosférica, espera-se um aumento da área com temperaturas elevadas até este sábado, 19, em todo o Ceará. Aumento deve ocorrer principalmente na macrorregião da Jaguaribana e partes do Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns, com valores máximos superiores a 34 graus Celsius (°C) e 36°C. Confira previsão do tempo detalhada.

Paracuru , no interior do Estado, registrou o maior índice, com 7 milímetros (mm). Conforme dados da Fundação, as demais localidades foram Araripe (3, 6 mm) e Redenção (3, 4 mm), sendo que, no último levantamento, estavam com 11, 6 mm e 10, 6 mm, respectivamente.

As precipitações concentram-se no Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité . As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão do tempo para onda de calor até esta sexta-feira, 18, também segue com diminuição de chuvas. O Estado tem três municípios com registros pluviométricos entre 7 horas de quarta-feira, 16, e 7 horas desta quinta-feira, 17.

Para esta quinta, a previsão do tempo aponta a continuidade da condição de estabilidade atmosférica. Entretanto, precipitações isoladas e passageiras no Centro-Norte do Ceará no período da tarde podem ocorrer devido a efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, interação dos ventos com o relevo, temperatura e umidade elevadas.

Até este sábado, 19, há indicativo de aumento da nebulosidade, especialmente ao longo da faixa litorânea, devido à aproximação de áreas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico. Com isso, aumentam as chances de pluviosidade, principalmente durante a madrugada e manhã nessas regiões.

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme

Máximas

41.9 °C: Penaforte

36.0 °C: Barro

35.1 °C: Morada Nova

34.7 °C: Icapuí

34.6 °C: Jaguaruana