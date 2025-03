Bazar com produtos apreendidos pela Receita acontece em Juazeiro do Norte

Evento acontece nesta sexta-feira, 28, a este domingo, 30, das 9 às 16 horas, em Juazeiro do Norte, Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

Eletrônicos, perfumaria, itens de pesca, malas e ferramentas confiscados pela Receita Federal estão disponíveis para compra pelo público em bazar solidário em Juazeiro do Norte. Evento acontece entre sexta-feira, 28, e domingo, 30, das 9h às 16 horas, na rua Cerelino Quezado Filgueiras Filho, 1041, no bairro Jardim Gonzaga. A entrada é por ordem de chegada com cobrança de R$ 10.

A renda arrecadada será revertida para as entidades civis que trabalham com os mais vulneráveis socialmente nesta nova edição do evento como a Associação Peter Pan, a Comunidade Zaila Lavor, a Fundação Padre Ibiapina e o Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória.

"É uma oportunidade de obter produtos de boa qualidade a preços acessíveis, possibilitando que os consumidores adquiram itens que normalmente possuem valores mais altos", destaca Admara Pinheiro, gerente de mobilização de recursos e comunicação da Associação Peter Pan. A participação tem como objetivo ampliar a oferta de serviços de atenção integral à saúde no Centro Pediátrico do Câncer, no bairro Vila União, promovendo a reforma de espaços destinados ao atendimento de reabilitação nas especialidades de fisioterapia e fonoaudiologia, além de nutrição e saúde mental. "É literalmente dar novos caminhos a esses produtos de forma legal e responsável. Parabenizamos a iniciativa da Receita Federal, ao passo que reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento social", destaca Josué Farias, representante da Comunidade Zaila Lavor.

Conheça as instituições beneficiadas Associação Peter Pan Fundada em 1996, a Associação Peter Pan trabalha com o tratamento oncológico infantil no Ceará numa visão mais humanizada. Referência no Norte e Nordeste, a instituição atende mensalmente mais de 1.300 famílias, oferecendo assistência integral a crianças e adolescentes em tratamento no Centro Pediátrico do Câncer. Também conhecido como Hospital Peter Pan, o equipamento possui 98 leitos distribuídos entre enfermarias, quimioterapias dia e sequencial, UTIs, consultórios, além de espaços lúdicos.