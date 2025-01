Vítima é encontrada com corpo em chamas no bairro Vila União, em Fortaleza

Haviam pneus junto ao corpo, que estava parcialmente carbonizado. Conforme informes preliminares, a vítima seria do sexo masculino e estava despida

Uma pessoa foi encontrada morta, amarrada e com o corpo em chamas na tarde desta sexta-feira, 3, no bairro Vila União, em Fortaleza. A vítima ainda não foi identificada.

Em vídeo obtido pelo O POVO, um corpo aparece em chamas e as mãos da vítima estão amarradas. Conforme informes preliminares, a vítima seria do sexo masculino, estava despida e haviam pneus perto do corpo.