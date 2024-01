Bazar solidário com itens doados pela Receita Federal beneficiará instituições sociais

Celulares, videogames, eletrônicos, cosméticos e peças automotivas são alguns dos produtos que estarão disponíveis no Bazar da Esperança. Doados pela Receita Federal, os itens farão parte do acervo beneficente que será vendido no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, a partir desta quinta-feira, 7.

Ao todo, serão aproximadamente R$ 2 milhões em produtos. A ação segue até o dia 10 de dezembro, das 8 às 17 horas, no antigo Honorato Food Park, localizado no bairro Pajuçara, em Maracanaú.



O limite estipulado por pessoa é de R$ 2 mil em compras. Os pagamentos podem ser realizados em dinheiro, pix ou cartões de crédito e débito. A taxa de ingresso no bazar é de 10 reais.