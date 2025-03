Ronaldinho Gaúcho será atração em famoso evento beneficente

Bruxo é o primeiro convidado confirmado de edição especial do jogo solidário que ocorrerá fora do Brasil

Ronaldinho Gaúcho participará do emblemático “Jogo das Estrelas do Zico”, com edição no Japão. A comprovação da presença do “Bruxo” ocorreu durante a cerimônia de arrecadação e doação de fundos destinada ao Unicef, na última quarta-feira (12). Júnior Coimbra, filho do Galinho e organizador do evento, foi o responsável pelo anúncio.

“O primeiro nome confirmado é o Ronaldinho Gaúcho. A gente vai ter um time de ex-jogadores brasileiros e estrangeiros, muitos que fizeram história no Japão. Do outro lado, ex-jogadores japoneses, não só do Kashima, mas da seleção japonesa. Estamos muito felizes e muito gratos de, logo depois da 20ª edição, fazer um jogo no Japão”, detalhou o filho de Zico.