ONG realiza feira beneficente em apoio à causa animal neste fim de semana

O evento acontece neste sábado, 15, das 10 às 22 horas, e no domingo, 16, das 11 às 21 horas

A ONG — Organização Não Governamental — Anjos da Proteção Animal (APA) realizará um bazar beneficente neste fim de semana, no shopping Benfica, localizado em Fortaleza. O intuito do evento é arrecadar fundos para cobrir as despesas relacionadas aos mais de 600 animais sob os cuidados da Apa.

No evento estarão disponíveis roupas femininas, masculinas e infantis, além de acessórios e calçados, novos e seminovos. Os preços variam entre R$ 1 e R$ 29,90.