Homem compra prato em brechó e descobre que peça tem 270 anos e vale mais de R$ 29 mil

Um vendedor e comprador de antiguidades tirou a sorte grande ao comprar um prato de porcelana chinesa em um brechó nos Estados Unidos. O achado, que custou US$ 4,99, o equivalente a cerca de R$ 29 na cotação de 11 de fevereiro de 2025, na verdade é uma peça histórica com 270 anos e pode valer mais de US$ 5 mil, chegando a valer cerca de R$ 28.960,50.

A compra foi feita por John Carcerano, em uma loja da Goodwill, em Chicago, no mês de outubro do ano passado, bem antes do real valor do prato ser revelado ao público. A peça na realidade quase passou despercebida pelo homem, que trabalha há mais de 35 anos com compra e venda de antiguidades.