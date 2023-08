Estação Fashion arrecada roupas e tecidos para instituições sociais

O shopping Estação Fashion, em Fortaleza, está arrecadando roupas e tecidos para instituições sociais diante da abertura do novo setor verde do empreendimento. As doações podem ser deixadas no stand de vendas do empreendimento, das 9 às 17 horas, nos dias de semana, e das 9 às 15 horas, aos sábados.

Os tecidos para reaproveitamento e parte das roupas arrecadadas serão destinados ao Instituto da Primeira Infância (Iprede). O material deve ser aproveitado pelo projeto "Vai, Maria", que contempla mães que têm os filhos assistidos pela instituição com ensino sobre moda e costura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vestimentas também serão destinadas o Lar Amigos de Jesus, que promove assistência social a crianças e adolescentes com câncer em Fortaleza.

As doações podem ser feitas até o fim do mês de setembro no Estação Fashion. Além de roupas e tecidos, a campanha também busca arrecadar refletir sobre o ciclo do setor têxtil.

O setor verde do centro comercial é voltado para lojistas e pequenos fabricantes que estão iniciando seus negócios. Até o momento, cerca de 15% dos espaços do setor, localizado no primeiro pavimento, já foram vendidos.

Serviço