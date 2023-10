Shopping realiza ação com crianças de instituições sociais

Em celebração ao dia das crianças e ao 24º aniversário do centro comercial, o Shopping Benfica proporciona manhã interativa com diversas atividades socioculturais

A iniciativa “Projeto Social Manhã Feliz“ teve início nos anos 2000 e já beneficiou mais de 26 mil crianças em situação de vulnerabilidade social. No início do projeto, cinco instituições foram abraçadas pelo evento, hoje, em 2023, o número de instituições beneficiadas pelo projeto social será de 12.

Na quarta-feira, o shopping abrirá suas portas mais cedo para receber as crianças que participarão, gratuitamente, de uma sessão de cinema com pipoca e refrigerante, além de um lanche coletivo (patrocinado pelas marcas: Super Mercadinhos São Luiz, Mini Kalzone e Cozinha Mágica), seguido por uma atividade recreativa com personagens lúdicos da cultura popular e finalizando com uma entrega de presentes, onde cada criança receberá um presente individual.

"Estamos emocionados por comemorar o 24º aniversário do Shopping Benfica com o Projeto Social Manhã Feliz. Este é um evento que nos enche de alegria, pois vemos o sorriso e a felicidade das crianças. É uma maneira de devolver à comunidade que nos apoia há tantos anos”, enfatiza João Soares Neto, empreendedor do Shopping Benfica, em material de divulgação à imprensa.

Instituições Participantes da Manhã Feliz:

As seguintes instituições estarão participando desta edição do Projeto Social Manhã Feliz:

1. Associação dos Moradores do Conjunto Novo Mondubim – AMCNM

2. Instituto Novidade de Vida Em Fortaleza

3. Associação Santo Dias

4. Liga Esportiva Arte e Cultural Beneficente

5. Associação Grupo de Apoio às Comunidades Carentes – AGACC

6. Associação Projeto Vida e Arte para Crianças e Adolescentes (VIDART)

7. Reinado de São Jorge Guerreiro

8. Em Nossa Senhora Aparecida

9. Associação Beneficente do Centrinho da UV10

10. Maria da Hora

11. Associação Comunitária é Tempo de Vencer

12. Espaço Cultura s Vida Dorotéias

23º Projeto Social Manhã Feliz do Shopping Benfica



Quando: quarta-feira, 11 de outubro, das 8 às 12 horas

Onde: Shopping Benfica (rua Carapinima, 2200 - Benfica)

Mais informações: (85) 9.8722-3033