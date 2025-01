Associação Peter Pan recebe doações para famílias na luta contra o câncer

Bazar acontece em formato drive-thru no dia 23 de janeiro / Crédito: Divulgação/Associação Peter Pan

A Associação Peter Pan (APP), voltada ao acolhimento de famílias que lutam contra o câncer infantojuvenil no Ceará, realiza mais uma edição do “Dia do desapego” no próximo dia 23. Na ocasião, a sede da APP, localizada no bairro Vila União, em Fortaleza, estará com portas abertas para receber doações de roupas, calçados, brinquedos, móveis, eletroeletrônicos, entre outros itens, que serão destinados aos assistidos pelo programa.

Realizado anualmente, o evento busca atrair pessoas que desejam repassar objetos que não usam mais, mas que estão em bom estado de conservação. Após as entregas, os itens irão passar por triagem e higienização, antes de serem repassados aos novos donos.

Os itens que não puderem ser destinados aos assistidos pelo projeto serão enviados para o bazar permanente Peter Pan. Toda a renda será utilizada em projetos da Associação, que juntos beneficiam cerca de 1.300 famílias mensalmente no Centro Pediátrico do Câncer. Quem não puder participar do Drive Thru ou quiser fazer doações em grandes volumes poderá fazer as doações em outras datas que não o próximo 23 de janeiro. Para isso é necessário realizar agendamento através do site da instituição ou através do Whatsapp (85) 4008-4109. Confira itens que podem ser doados: roupas



calçados



acessórios



brinquedos



móveis



artigos de decoração



utensílios domésticos



eletroeletrônicos



alimentos não perecíveis Onde doar: Local: sede administrativa da APP