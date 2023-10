Bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal é realizado em Fortaleza

Um bazar solidário com itens doados pela Receita Federal será realizado pela União de Jovens Vicente Pinzon, Comunidade Católica Shalom e Lar da Criança Domingo Sávio. A ação iniciou nesta sexta-feira, 6, e vai até o domingo, 8, das 8 às 17 horas no bairro Serrinha, em Fortaleza.

O dinheiro arrecadado será destinado para a ampliação da sede do projeto União de Jovens do Vicente Pinzon, para proporcionar atendimento a mais famílias; e para a concretização de um projeto sustentável do Lar da Criança Domingos Sávio, além da criação de uma marca de confecções.

Já a Comunidade Shalom pretende construir um espaço educativo de paz para assistir 300 crianças socialmente vulneráveis. O bazar aceita pagamentos em dinheiro, pix, cartão de crédito e débito.