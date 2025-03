Ceará tem 32 açudes sangrando; 12 estão na bacia Metropolitana

O Ceará chegou a 32 açudes sangrando nesta segunda-feira, 17 . O último a atingir a capacidade máxima foi o reservatório Sobral , localizado na bacia do Acaraú. No entanto, a bacia hidrográfica com maior número de açudes cheios é a Metropolitana, com 12 em sangria.

Outros três açudes da bacia mais próxima da Capital estão prestes a sangrar, com mais de 90% do volume preenchido. São eles Catucinzenta (22,78 hm³), em Aquiraz, com 99,16% de volume; Malcozinhado (38,09 hm³), em Cascavel, com 97,95%; e Penedo (2,23 hm³), em Maranguape, com 90,05%.

Ao todo, o Ceará tem 18 reservatórios prestes a atingir a capacidade máxima. O mais próximo de chegar aos 100% é Caxitoré, no município de Umirim. O açude fica localizado na bacia do Curu.

Com as chuvas de 2025, o Estado acumulou 1,83 bilhão de m³ de aporte nos 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).