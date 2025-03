Dia de São José deve ser com chuvas de intensidade fraca a moderada no Ceará

Quadra chuvosa no Ceará é causada pela Zona de Convergência Intertropical (Zcit) e deve durar de fevereiro até abril de 2025 / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Dia de São José, padroeiro do Estado do Ceará, celebrado nesta quarta-feira, 19. A data é feriado em Fortaleza e em alguns outros municípios. Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo para o dia aponta condições de instabilidade atmosférica com chuvas de intensidade fraca a moderada, que vinham sendo previstas desde terça-feira, 18.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou novo quadro para registros intensos por todo o território cearense para a data.

Já durante a manhã, observa-se um aumento da área de pluviosidade no norte do Ceará pela faixa litorânea, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns. À tarde, há possibilidade de condição favorável aos acumulados, com maior probabilidade no noroeste como Ibiapaba, Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns.

Na faixa noturna, o sul do Estado, a exemplo do Cariri, deve voltar a receber chuvas, podendo se prolongar pela madrugada desta quinta-feira, 20. As precipitações previstas estão associadas ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (Zcit) e à influência de fatores locais, como a brisa, o relevo e a interação entre temperatura e umidade. A Zcit trata-se de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. Esta interação provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.