Lula visita Ceará dia 19, dia de Sao José, para inaugurar hospital da Uece

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem visita ao Ceará prevista para a próxima quarta-feira, 19, feriado de São José, padroeiro do Ceará. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), na presença de Lula e na companhia do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

O presidente tem participação prevista na entrega do nosso Hospital Universitário do Ceará (HUC), na Universidade Estadual do Ceará (Uece).