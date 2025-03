Chove em mais de 100 municípios cearenses nesta terça-feira, 18; previsão é de fortes precipitações

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-06-2024: Pessoas com guarda-chuva. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) / Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Ceará tem 108 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de segunda-feira, 17, e as 7 horas desta terça-feira, 18. As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de perigo para chuvas intensas para mais de 160 cidades até as 10 horas de terça-feira, 18.



Defesa Civil de Fortaleza e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também alertaram para chuvas fortes até as 12 horas desta terça-feira.