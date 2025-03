Quase 100 municípios cearenses registram chuvas nesta segunda; confira previsão do tempo

Ceará tem 97 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de domingo, 16, e as 7 horas desta segunda-feira, 17. As precipitações concentraram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Litoral de Fortaleza, Jaguaribana e Maciço de Baturité.

Araripe, no interior do Estado, registrou o maior índice, com 113, 5 milímetros (mm). De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as demais localidades foram Barbalha (81 mm), Aquiraz (69 mm), Quixeramobim (57 mm), Fortim (56 mm), Morada Nova (51 mm), Ocara (51 mm), Missão Velha (45, 4 mm), Aracati (45 mm) e Quixeré (42 mm).