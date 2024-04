Dia de São José: veja maiores chuvas do Ceará

Fortaleza já registrou mais de 40 milímetros desde a meia-noite desta terça-feira, 19; veja os locais do Ceará com maior acumulado de chuva no Dia de São José

O maior acumulado do dia , até o momento, é em Fortaleza . O posto de medição da Praia do Futuro começou a receber chuva aproximadamente às 4 horas, e, por volta das 10h40min, acumulava 41,4 milímetros (mm) .

Iguatu, no Sertão Central e Inhamuns, vem em terceiro. O acumulado, até o momento, é de 28,2 mm.

São Gonçalo do Amarante, Cariús e Crato fecham a lista dos postos com maiores registros de chuva. Veja no ranking abaixo os locais com acumulado de 20 mm ou mais.

Chuvas do Ceará no Dia de São José

Praia do Futuro — Fortaleza (Litoral de Fortaleza): 41,4 mm Conjunto Metropolitano — Caucaia (Litoral de Fortaleza): 28,8 mm Iguatu (Funceme) — Iguatu (Sertão Central e Inhamuns): 28,2 mm Jardim Botânico — São Gonçalo do Amarante (Litoral do Pecém): 26,2 mm Iguatu (Inmet) — Iguatu (Sertão Central e Inhamuns): 23,2 mm Cariús — Cariús (Cariri): 22,4 mm Sede — Crato (Cariri): 20 mm

