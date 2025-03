Ceará recebe aviso de perigo para chuvas intensas para mais de 160 cidades

As áreas afetadas do Estado são o Sul, Sertões e Centro-Sul, englobando 163 cidades. Aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e válido até as 10 horas dessa terça-feira, 18

Ceará tem avisos de "perigo" e de "perigo potencial" de chuvas intensas até as 10 horas de terça-feira, 18. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode ocorrer risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Perigo — das 9 horas desta segunda, 17, às 10 horas desta terça, 18 — potencializa-se acumulado entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia com ventos intensos (60 e 100 km/h). As possíveis localidades atingidas são Norte, Noroeste, Sertões, Jaguaribe, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Sul e Centro-Sul.

Perigo potencial — das 9 horas desta segunda-feira, 17, às 10 horas desta terça-feira, 18 — forma pluviosidade entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h). As áreas afetadas do Estado são o Sul, Sertões e Centro-Sul, podendo atingir 37 cidades cearenses .

A previsão é de eventos pluviométricos em todas as macrorregiões do Estado.

Nesta segunda-feira, 17, as precipitações mais intensas devem ocorrer durante o período vespertino na porção Noroeste, que engloba as macrorregiões da Ibiapaba, Litoral Norte e o norte do Sertão Central e Inhamuns. As chuvas podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Já nesta terça-feira, 18, os acumulados têm possibilidade de continuação, embora os maiores registros devam ocorrer no Cariri, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, especialmente durante as faixas da madrugada e manhã.

A ZCIT é o principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas estaduais entre fevereiro e maio. Trata-se de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. Esta interação provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.