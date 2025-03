19 de março é feriado no Ceará; saiba tudo sobre o Dia de São José

Santo é padroeiro do estado do Ceará. Veja história e curiosidades sobre o Dia de São José

No dia 19 de março é celebrado o dia de São José, padroeiro do Ceará. Por isso, a data que lembra do pai adotivo de Jesus Cristo é considerada feriado no Estado. A solenidade foi instituída em 1870 pelo papa Pio IX, que declarou São José como patrono da Igreja Universal e padroeiro das famílias.

O feriado em Fortaleza é estabelecido pela lei n. 8.796, de 9 de dezembro de 2003. Alguns municípios cearenses também comemoram a folga em âmbito local, como: