Após chuva, Dia de São José é celebrado com procissão e esperança em Fortaleza

Figura do santo foi cercada de orações, cantos e aplausos pelos fiéis, sacerdotes do templo católico e pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório da Paixão, que conduziu, pela primeira vez, os festejos do padroeiro do Estado

O Dia de São José, celebrado nesta terça-feira, 19, reuniu dezenas de fiéis em procissão no Centro de Fortaleza no final da tarde de um dia que se abriu chuvoso. Saindo da Catedral Metropolitana, a imagem do padroeiro do Estado foi acompanhada também pelos sacerdotes do templo católico e pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, que conduziu, pela primeira vez como novo eclesiástico da Capital, a tradicional festa.

A figura de São José foi levada por oficiais da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros, cercada de orações, cantos e aplausos pelos fiéis até retornar à Catedral para a missa final dos festejos do padroeiro. O trajeto da procissão contou com cerca de 2 quilômetros pelas vias do Centro e teve apoio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Centenas de sacerdotes conduziram o símbolo católico até o púlpito, onde, por volta das 18h30min, dom Gregório celebrou a missa solene. O templo reuniu, além dos fiéis e sacerdotes locais, padres e seminaristas de outras regiões do país. Com capacidade para 5 mil pessoas, a Catedral acomodou a maioria dos fiéis, enquanto alguns improvisaram com cadeiras e banquinhos extras para acompanhar a celebração.