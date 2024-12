Dias 24 e 31: Estado decreta ponto facultativo; Prefeitura ainda não se manifestou

As vésperas de Natal e Ano Novo terão ponto facultativo para servidores públicos no Ceará e em Fortaleza. Até o momento, foram detalhadas as folgas para servidores estaduais e do Legislativo municipal. A Prefeitura de Fortaleza ainda não se manifestou publicamente sobre definir medida similar no serviço municipal da Capital.

Ponto facultativo para servidores públicos estaduais no Ceará

Os funcionários públicos do Estado terão expediente das 8 às 12 horas nos dias 24 e 31 de dezembro. O ponto facultativo será aplicado apenas no período da tarde.