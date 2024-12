Quinze municípios cearenses receberão novas ambulâncias do Samu, informa Governo do Estado

Foram investidos R$ 74,5 milhões para a aquisição das ambulâncias. Os recursos são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)

A frota de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) será ampliada em 15 municípios cearenses. O anúncio foi feito pelo governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT) em live realizada nas redes sociais na última quarta-feira, 19.

A entrega dos veículos faz parte da iniciativa do Governo Federal que, por meio do Ministério da Saúde, contemplou 179 municípios de 15 estados brasileiros. Ao todo, 258 viaturas foram distribuídas em cerimônia realizada na última terça-feira, 17, no município de Sorocaba, em São Paulo.

Foram investidos R$ 74,5 milhões para a aquisição das ambulâncias. Os recursos são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A solenidade marcou a quinta entrega de viaturas feitas pelo Governo Federal em 2024.

Conforme levantamento do Ministério da Saúde, de 2017 a 2022, cerca de 28 milhões de pessoas ficaram sem acesso ao serviço de urgência no Brasil. Por este motivo, em 2023, a pasta têm concentrado esforços para ampliar a cobertura do Samu, com reajuste de 30% no custeio federal do serviço.