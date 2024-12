Fortaleza terá ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro; saiba mais

Servidores do Instituto Dr. José Frota (IJF), vinculados às unidades de internação e que estão em regime de plantão diurno, também não estão contemplados pela decisão.

As atividades do centro de cirurgia do IJF também não serão afetadas pelo ponto facultativo, mesmo no caso de cirurgias classificadas como eletivas — ou seja, quando uma operação é programada e não é considerada de urgência.

