Fortaleza tem 21 pontos próprios para banho no fim de semana antes do Natal

Imagem de apoio ilustrativo. Praia do Futuro tem dez pontos próprios para banho neste fim de semana / Crédito: FERNANDA BARROS

Neste fim de semana de véspera de Natal, Fortaleza tem 21 pontos próprios para banho, conforme boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O documento, divulgado nesta sexta-feira, 20, aponta que a maior parte dos trechos aptos está nas praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho. Ao todo, são 13 pontos próprios para banho na região. A Praia do Futuro concentra dez trechos e o Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba têm, cada, um ponto recomendável para o banho de mar no período de 20 a 22 de dezembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os demais pontos estão localizados no setor Centro, que engloba a Praia de Iracema, com três prontos, em seguida a Praia do Meireles, com dois pontos, e a Praia do Mucuripe, com um ponto próprio.

Ainda segundo o boletim, a Capital tem 12 trechos impróprios para o banho de mar neste período que antecede o Natal. No setor Centro, a Praia do Mucuripe está imprópria no Porto dos Botes, na altura da rua Interna até a altura da Estátua Iracema do Mucuripe. Outro ponto é na Praia do Meireles, na altura da avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar. No setor Oeste, a Praia da Leste Oeste, próximo à Igreja de Santa Edwiges; a Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda; a Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge; e a Praia da Barra do Ceará estão impróprias.

Conforme a Semace, o boletim é elaborado pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência (Geamo). Os técnicos seguem os critérios de balneabilidade descritos na Resolução Conama Nº 274, de 29/11/2000. O documento está disponível no site e no aplicativo do órgão. Recomendações Conforme a Semace, é importante que as pessoas evitem tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade. “Nesse episódio, as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carregando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem”, diz o órgão no boletim. Além disso, o órgão recomenda evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. “O banho é desaconselhado ao avistar manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha”, orienta a Semace.

O órgão também destaca a importância de lembrar que ligações clandestinas de esgotos, resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, óleo, graxas e outras substâncias são capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação. Esses também podem influenciar na qualidade das águas da orla. Confira os trechos próprios e impróprios: Próprios - P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

- P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

- P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

- P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

- P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

- P. do Futuro - Na altura da Av. Carlos Jereissati.

- P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

- P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

- P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

- P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus.

- P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho.

- P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos.

- P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba.

- P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

- P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

- P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

- P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho. P

- P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

- P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

- P. do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes

- P. da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece